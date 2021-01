PÄEVAHOROSKOOP: esmaspäev, 11. jaanuar 

Jaga oma mõtteid kaaslastega. Kui koostöös või isiklikus suhtes on tekkinud arusaamatusi või möödarääkimisi, siis ära seda maha vaiki, vaid võta asi jutuks ja lahenda probleem.

Hea hetk, et mõttekaaslastega maha istuda ning edasisi plaane kaardistada. Teistega infot jagades saad targemaks, kui oled teistsugusele mõtlemisele avatud.

Tead, kuidas ülemusega asjade ajamiseks õige suhtlusviis valida. Ka tema on inimene ja näitab ehk täna sulle oma haavatavat poolt. Ole siis toetav, mõistev ja diskreetne.

Kui suhtluses kodustega on midagi lahti rääkimata jäänud, võta teema uuesti jutuks. On tähtis, et suudaksid seda teha rahulikul toonil, oma vaatenurka selgitades.