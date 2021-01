Karl Vilhelm Valter R2 Aastahitist: olen segaduses, et kas maakas oli tore tüdruk või mitte 

Karl Vilhelm tõdes, et Clicheriku & Mäxi muusika on täpselt selline, mille saab peale panna ja lihtsalt tiksuda. "Kui ma hakkasin analüüsima lähemalt sõnu, siis sattusin natuke segadusse. Ma arvan, et väga ei tohi hakata sõnu sügavamalt lahti mõtestama, siis läheb asi hirmsaks. Aga kui lased selle mõnusalt kõrvadest mööda, siis on täitsa tore," sõnas noormees, et "Maakas" pole otseselt tema maitse. "Ma olin lõpuks segaduses, et kas see maakas oli siis tore tüdruk või ei," lisas ta naerdes.

Loos "Maakas" kaasategev gameboy tetris meeldib talle aga väga. "Minu isiklik suur lemmik on tema projekt Catapulta."

Karl Vilhelm Valteri sõnul on muusika mingis mõttes teraapia. "See, kuidas saad emotsioonid, millega enda sees ei oska midagi teha, kirja panna...," kirjeldas ta.