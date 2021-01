Kuninganna Elizabeth ll ja prints Philip said koroonavaktsiini 

Kuninganna ise soovis, et info nende vaktsineerimisest leviks, sest ta ei soovinud, et selle ümber tekiks mingeid spekulatsioone.

Kuninganna ja prints on nüüd kõigi teiste nende 1,5 miljoni briti seas, kes on nüüdseks saanud vähemalt ühe koroonavaktsiini süsti. Eakad on Suurbritannias vaktsineerimise eelisjärjekorras, mistõttu jõudis järg ka kuninganna ja printsini päris kiirelt. Puudub info selle kohta, et millise vaktsiiniga kuningannat ja printsi vaktsineeriti.