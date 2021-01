ERIK ORGU JÄTTIS MANDRIELU SELJATAHA: pitsad on saarel mõnusalt suured ja maitsvad 

Orgu meelitas aga tegelikult mandrilt ära tema lemmikharrastus, milleks on lohesurf. Toitumisnõustaja käis enda sõnul suvel pea iga nädalavahetus Saaremaal surfamas ja iga korraga kasvas soov, et ei peaks pealinna tagasi minema, mistap asus ta sinna püsivat elamist otsima. “Vaikuses kuuled oma mõtteid, linnas summutab need müra," sõnas Orgu. Mees lisas, et saab tööasjad Kuressaarest edukalt aetud.