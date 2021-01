Ivo Linna kritiseerib Joala monumenti: see on odav tilulilu 

Jaak Joala mälestusmärk avati Viljandis Posti tänaval 2020. aasta viimasel päeval. Foto: Kenno Soo

"Kuigi olen Jaak Joala monumenti näinud ainult fotodelt ja telekast, ei häbene ma selle kohta sõna sekka öelda. Tore, et tekkis idee Jaak Joalale mälestusmärk püstitada, aga see, mis välja tuli, on minu jaoks totaalne pettumus," leiab Linna. "Olen Mati Karmini senistesse töödesse suhtunud väga positiivselt – võtkem või “Suudlevad tudengid” Tartus – suurepärane töö. Viljandisse püstitatud monumendi tase on aga allapoole vööd."

Mati Karmin on varem Õhtulehele antud intervjuus nentinud, et vaimne surve on olnud väga tugev. "Kahju, et see niimoodi läks. Kui konkurss välja kuulutati, aimasin, et tuleb suur jama, ja esmalt otsustasin konkursist loobuda. Samas oli mulle mõeldamatu neid inimesi, kes Jaak Joala mälestusmärgi püstitamise nimel vaeva olid näinud, alt vedada. Alla anda ja loobuda – see oleks olnud kõige magedam. Jah, paraku on nii, et Eestis ei sünni ükski skulptuur ilma suure tüli ja kraaklemiseta. See on Eestile nii omane."