Raamat Raimond Kaugveri paralleelelud: naised, viin ja amputeeritud jalg, teisalt ürgne loojaanne, menukirjaniku staatus ja tohutud tiraažid Jaanus Kulli , täna 22:30

MENUKIRJANIK JA TEMA VOLGA: Raimond Kaugveri teoste tiraažid olid tohutud ja honorarid prisked – igaüks endale sellist autot lubada ei saanud. Foto: Viktor Salmre / filmiarhiiv

Raimond Kaugveri, kelle sünnist möödub 25. veebruaril 95 aastat, käes on üks eesti kirjanduse rekord, mida on väga raske lüüa. Nimelt trükiti ta romaani „Kas ema südant tunned sa?“ 115 000 eksemplari. Tänapäeval on romaani tiraaž paremal juhul kaks tuhat. Kaugver püsis Eesti loetavuse esiviisikus 1960. aastate keskpaigast kuni surmani.