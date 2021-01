Raamat „Raimond Kaugveri ja Sigridi lugu on ilus noorussõpruse ja -armastuse lugu.“ Jaanus Kulli , täna 22:30 Jaga: M

KIRJAD KAUGEST LAAGRIST: Raamatu „Kirjad Sigridile. Sõjatandrilt ja vangilaagrist 1944–1949“ koostaja Eneken Laanese sõnul mõtestavad Kaugveri kirjad kirjaniku loomeloo täiesti ümber. „Kirjad Sigridile võivad olla kogu ta loomingu kõige väärtuslikum monument,“ rõhutab Laanes. Foto: Teet Malsroos

„Raimond ja tema noorusarmastus Sigrid said tuttavaks teismelistena Vainupeal, kus mõlema pered suvitasid, ja vahetasid talviti kirju juba siis,“ tõdeb raamatu „Kirjad Sigridile. Sõjatandrilt ja vangilaagrist 1944–1949“ koostaja Eneken Laanes ning lisab, et pole sugugi palju väita, et ilmunud raamat mõtestab Raimond Kaugveri loomeloo täiesti ümber ja kirjad Sigridile võivad olla Kaugveri loomingu kõige väärtuslikum monument. „Raimondi ja Sigridi lugu on ilus noorussõpruse ja -armastuse lugu,“ sõnab Laanes.