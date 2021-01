„Vihma loitsuga“ end kuulajate südametesse laulnud ansambel Greip on pikalt loominguliselt pausilt uue palaga tagasi 

Rõigase sõnul oli ta suur soov bänd juubeliaastaks taaselustada ja seda millegi märgilisega. „Marutuult“ võib pidada 2012. aastal Eesti muusikaauhindade jagamisel aasta parima laulu kategoorias nomineeritud ning Youtube'is 2,4 miljonit vaatamist kogunud „Vihma loitsu“ mõtteliseks jätkuks. „On ju teada, et loodustemaatika on eesti rahvapärimuses väga olulisel kohal ja ehkki uue loo puhul on tegemist originaalloominguga, on meie bändi folgilikku tausta arvestades selline ideeline sild kõnekas. Samuti on tuule kujund Eestile väga omane, kusjuures alati ei peaks seda negatiivsena tõlgendama, tihtipeale ulatab see hoopis abikäe. Näiteks millelegi unustatule elu sisse puhumisel,“ ütleb Rõigas.