Pink tunneb uhkust, et on 15. pulma-aastapäevani välja vedanud 

Kuulsa paari tütar Willow on üheksane ja poeg Jameson neljane. 41aastane Pink pole teinud saladust asjaolust, et tema ja Carey käivad üheskoos nõustaja juures - juba suhte algusest peale. "Abielu on hirmus, imeline, lohutus ja raev," on artist öelnud. "Meie üle naerdakse, sest me kas tülitseme või naerame. Nad pööritavad silmi, kui me teraapiast räägime. Aga teate, mis: see tasub end ära."