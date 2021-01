Meessoost meigiguru eitab kuuldusi salasuhtest Kanye Westiga 

Sel nädalal levisid meedias väited, et Kim Kardashian on otsustanud Kanye Westist lahutada. Nelja lapsega miljardäripaar naitus 2014. aastal. Kuid õige pea hakkasid sotsiaalmeedias ringlema kuuldused, et Kim tabas oma mehe salasuhtelt 35aastase meigiguru Stariga.

Star otsustas oma Youtube'i kanalil kõlakad kummutada. "Ma olen vallaline ... Ma ei maga mitte kellegagi," kinnitas Jeffree. "See on nii imelik ... nii tobe. Ma ütlen seda ainult korra: mulle meeldivad hästi pikad mehed." Räpimogul Kanye ülemäära sihvakas ei ole - tal on pikkust 173 cm. Star toonitab: ta pole Westiga eales kohtunud.