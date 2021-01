PÄEVAHOROSKOOP: reede, 15. jaanuar 

Tööl võib tekkida soodsaid olukordi, tähtsal ametipostil olevad inimesed soosivad sind. Võimalik, et satud koos töökaaslastega mitteametlikku olukorda.

Ümberringi toimuv võib olla kuidagi vastuolus sinu väärtushinnangutega ja lapsepõlves välja kujunenud põhimõtetega. On oht kellegagi tülli pöörata.

Näe vaeva, et tööga õigeks ajaks joonele saada, õhtu aga reserveeri kallimaga kahekesi olemiseks. Õhus on kirge, kõige loomulikum viis armastuse väljendamiseks on teadagi seks.