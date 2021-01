PÄEVAHOROSKOOP: neljapäev, 14. jaanuar 

Palju õnne, Kaljukits! Algamas on eriline eluaastaring, mil su elus võib toimuda suuri muutusi. Tähtis on, et julgeksid otsuseid teha, ise muudatusi algatada, enda vajadustest lähtuda. Kui kõigest vanast kümne küünega kinni hoiad, tulevad muudatused ikkagi, ainult et vastu sinu tahtmist.