PÄEVAHOROSKOOP: pühapäev, 17. jaanuar 

Kui pead kellelegi midagi õpetama, siis võid raskesse olukorda sattuda. Ehk haarab keegi õpilastest ohjad enda kätte ja kukub targutama, sinul on aga keeruline temaga vaielda.

Töised teemad ei anna sulle ka puhkepäeval rahu. Kipud mõtlema mingitele jamadele, mis on sinu arusaamadega vastuolus. Proovi need mõtted homsesse edasi lükata.

Sinu väärtushinnangud on seotud minevikuga, eriti lapsepõlvega. Kui selle üle mõtled, võid selgemalt aru saada, mismoodi su arusaamad on välja kujunenud, kes on sind eriti palju mõjutanud.