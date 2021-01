PÄEVAHOROSKOOP: kolmapäev, 13. jaanuar 

Palju õnne, Kaljukits! Algav eluaastaring annab sulle võimaluse teha suuri muudatusi, alustada uue kvaliteediga eluetappi. Tähtis on see, et ohjad kindlalt enda käes hoiaksid ja oma elu juhiksid. Kui klammerdud vana ja tuttava külge ning pelgad muudatusi, kipuvad need toimuma sinu tahte vastaselt.