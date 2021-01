Inimesed KULD, AUTODIILID JA KALLID NUTISEADMED: kes on firmade seas hinnatuimad promonäod ja mida nad vastu tahavad? Geidi Raud , täna 13:43 Jaga: M

GALERII

BRIGITTE SUSANNE VALGE TÕLD: Tõsielustaar skooris uue Volkswageni „atraktiivse“ diiliga. Foto: Facebook/Moller Auto Mustamäe

„Võin käsi südamel öelda, et Volkswagen on kõige parem valik üldse,“ õhkab Kristina Suuroja. Mamma küpsetistega maiustav Marie Tauts aga rõõmustab: „Ühe õige pühapäeva juurde kuuluvad alati ka maitsvad pannkoogid.“ Miks aga just nemad promodiili endale said? Üheksa firma esindajad räägivad, kes on eelistatuimad suunamudijad, kuidas nad valituks osutuvad ja mida influencer'id vastu küsivad.