Olof Palme mõrvast tuleb Netflixi seriaal, peaosas rootsisoome näitleja 

Sellisele järeldusele jõudis mullu suvel - 34 aastat pärast traagilist sündmust - ka ametlik uurimine. Peaprokurör Krister Petersson avaldas, et peamiseks kahtlusaluseks jäi 20 aastat tagasi surnud Stig Engström, kes töötas tollal kindlustusfirmas Skandia. „Ta suri 2000. aastal, mis tähendab, et teda pole võimalik süüdi mõista. Seetõttu on uurimine suletud,“ sõnas Petersson ajakirjandusele.