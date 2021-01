Katoliku kirik tühistas Gwen Stefani abielu 

Rossdale (55) pettis oma kolme poja ema Stefanit pere lapsehoidjaga. Gwenil (51) on ammu uus kallim, kantrirokkar Blake Shelton (44), kes mullu libistas oma kallima sõrme kihlasõrmuse. Kuid nüüd on tee pulmadele valla: Us Magazine'i andmeil nõustus Vatikan Gweni varasema abielu tühiseks kuulutama.

"Gwen saab otsuse lähinädalail kirjalikul kujul, aga asi on ametlik," kinnitab Us Magazine'i allikas. "See oli tohutu kergendus, sest Gwen tahab, et preester teda laulataks ja katoliku kirik abielu tunnistaks."