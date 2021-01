HEA UUDIS: poptähe kasvaja on märkimisväärselt kahanenud 

Parker (32) avaldas Instagramis foto, kus ta poseerib koos oma naise Kelsey Hardwicki ja lastega. "Täna on hea päev". Laulja sõnul öeldi talle, et kasvaja on märkimisväärselt kahanenud. "Ma aina kordan neid sõnu."

Tom on rääkinud, et teda tabasid suvel seletamatud krambihood. Koroonapandeemia tõttu ei lubatud Kelseyt haiglasse ning nii pidi laulja rusuva diagnoosi ihuüksi vastu võtma. Toona tõotas Parker fännidele, et võitleb lõpuni. Hingejõudu on talle andnud tütar ja poeg - viimane tuli ilmale kaks nädalat pärast seda, kui isa avalikkusele oma diagnoosi avaldas.