Inimesed HURRAA | Eeva Esse kihlus kauaaegse kallimaga: kaheksa aastat ja igavesti... Liisa Mugra , täna 13:33 Jaga: M

Eeva Esse kihlus kauaaegse kallimaga. Naise sõrmes särab nüüdsest kaunis kihlasõrmus. Foto: Erlend Štaub

Tuntud telesaatejuht Eeva Esse jagas sotsiaalmeedias pilte, mis andis alust arvata, et ta on kihlunud oma kallima Sander Sõõrumaaga. "See vastab tõele," kinnitab Esse Õhtulehele, et peagi kõlavad pulmakellad.