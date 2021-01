Inimesed Brigitte Susanne Hunt: suurte lubaduste andmine on ebavajalik Kroonika , täna 12:17 Jaga: M

Brigitte Susanne Hunt Foto: Robin Roots

"Olen aru saanud, et endale suurte lubaduste andmine on ebavajalik stressor. Sõltumata sellest, kas on detsembri lõpp või jaanuari algus, iga päev peaks püüdma olla parem inimene – mida iganes see siis kellegi jaoks tähendab. Mina olen endaga juba piisavalt heas kohas, et ma ei näegi enda juures suurt vajadust midagi muuta," räägib Hunt Kroonikale.