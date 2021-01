Eesti Muusikaauhinnad 2021 galat juhivad Kaire Vilgats ja Dagmar Oja: närvid on kindlasti viimse piirini aetud, aga koos on kindlam  

„Aga, miks mitte? See on väga põnev väljakutse ja tasub proovida,“ ütleb Oja ja lisab, et vastas pakkumisele kohe jaatavalt. „Mõtlesin võib-olla kolm minutit. Kui helistati, tehti pakkumine ja seletati, mida see endast hõlmab ja tegema peab, oli üsna kohe selge, et muidugi proovime. Kui meie peale on juba mõeldud, siis loomulikult, see on väga äge kogemus,“ ütleb ta.

Dagmari sõnul räägiti neile, et kõige eest on hoolt kantud ja saate juhtimine pole kosmoseteadus, kus peab midagi leiutama hakkama. „Meie eest hoolitsetakse ja antakse teada, millal kuskil olema peame ja nii-öelda lükatakse õigel ajal lavale. Lisaks ei pea me ise hakkama kohapeal midagi välja mõtlema. Mina ei oska kindlasti kedagi intervjueerida ilma, et mulle ei oleks ette antud küsimusi. See on minu jaoks väga võõras,“ räägib Oja.

Varasem saate- või õhtujuhtimiskogemus Dagmaril puudub. „Närv ja ärevus on loomulikult sees. Õnneks meid õpetatakse hästi ja saame saate mitu korda läbi harjutada. Siiani on lubatud, et saame kenasti hakkama ja loodame seda ise ka,“ räägib ta.

Koos õlg õla kõrval

„Saate ajal on närvid kindlasti viimse piirini aetud, aga koos on kindlam ­– õlg õla kõrval. Kes siis veel, kui mitte Kaire,“ muigab Dagmar. Sellest, et galaõhtut juhitakse koos, mitte üksinda, on Dagmari sõnul tohutult abi: „Tunnen, nagu pool vastutust läheks ära ja juba on lihtsam. Jagatud rõõm on ju suurem rõõm. Usun, et saame kenasti hakkama.“

Dagmari sõnul on nende suur eelis, et Kairega ollakse sedavõrd kauaaegsed sõbrad. „Meil on koos väga hea sünergia,“ arvab ta. Lisaks mängib rolli siirus ja lihtsus, mida nii elus kui laval on naised kogu aeg kasutanud: „Loodame, et see jääb ka auhinnagalal nii. Me ei hakka üle panema.“

„Loodan, et galaõhtul on iseendas tekkinud teatav rahu, suudame südamerahuga saadet teha ja ei lähe paanikasse. Pigem tahan rahulikus ja lõbusas meeleolus galat juhtida,“ lisab Dagmar. Suurejooneliseks õhtuks naised veel harjutanud pole: „See on nii värske asi meile endale ka. Millagi hakkavad proovid kindlasti, aga praegu pole peale piltide midagi teinud.“