Jamiroquai laulja käis Washingtonis laamendamas?! 

Twitteri-kasutajad täheldasid viikingisarvedega laamendaja sarnasust Jay Kayga, kes on oma ekstravagantsete peakatete poolest kuulus.

"Tere hommikust, Washington, lahe peakate, aga kahtlen, kas see ikka on minu seltskond," kirjutas Eestiski esinenud muusik (51) eile Twitteris.

New York Posti teatel on sõjamaalinguis mees 32aastane Jake Angeli Arizona osariigist, kes on kirglik QAnoni toetaja ning paremäärmuslike miitingute stammkülastaja.