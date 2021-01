Saund Luisa Rõivas salvestas ballaadi koos Läti superstaari Lauris Reiniksiga Kroonika , täna 09:01 Jaga: M

Luisa Rõivas Foto: Alar Truu

"Lugu eesti keeles on sõnade poolest pisut nagu abieluvannete uuendamine ja sellest ka tunne, et see võib olla laul, mis sobib pulmadesse," jutustab Luisa Rõivas Kroonikale.