Charlene Rennit 33 aastat vanemast elukaaslasest: tundsin tungivat hellust ja soovi tema eest hoolitseda 

"Ühtlasi tundsin tungivat hellust, soovi tema eest hoolitseda ja selle pöörase taltsutamata olendiga kaasa joosta. Kindlasti tõid meid kokku samad huvid, kirg samade probleemide vastu, Tiibeti kogukond, Nepaal jne. Me sarnane vaade elule on väga ühendav ja lähendav. Ma ei tundnud, et tegu on kellegi uuega mu elus, kõik oli äratuntav," lisab ta.