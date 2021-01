Neitsi Maali laureaat Veiko Õunpuu: õnneks jätsin joomise maha, muidu saaks järgmise filmi võtete ootamine saatuslikuks 

Õunpuule (48) on see neljas kord nimetatud auhind vastu võtta. „Muidugi mõista on mul tunnustuse üle hea meel ja ka auhinnarahale leian kindlasti mõne hea rakenduse,“ tõdeb ta. „Viimased“ on põhjamaine vestern, mille tegevus toimub metsikus Lapimaa tundras.