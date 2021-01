Kaastunne! Tütre eest võidelnud Mari kaotas võitluse vähiga 

"Paljude südameid puudutas sügisel eetris olnud lugu 38aastasest üksikemast Mari Minnist, kes pidas samaaegselt vähidiagnoosiga lootusetuna näivat võitlust eksabikaasaga, et enne surma oma väikest tütart näha. Peame kurbusega teatama, et aasta lõpus sai ränk haigus Marist võitu. Mari lahkus siitilmast 25. detsembri varahommikul, olles veetnud oma viimased jõulud kodus laste seltsis. Kui veel oktoobri alguses antud intervjuus pidas Mari ebatõenäoliseks, et ta oma pisitütart veel kunagi näeb, siis pärast saadet hakkasid sündmused kiirelt arenema. Juba mõned päevad hiljem toimetati tütar Tallinna lastekaitseametnike poolt heas tujus ja toonuses ema juurde, kus ta viibis kuni jõulupühadeni. Kohtuvaidlus tüdruku hooldusõiguse üle aga jätkub, sest nüüd soovivad teda kasvatada nii Mari vanemad kui lapse bioloogiline isa. Hetkel viibib tüdruk vanavanemate juures, kuid tema juriidiliseks eestkostjaks on vaidluste lõpuni kohalik vallavalitsus," seisab postituses.