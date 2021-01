Suri kujundusgraafik ja akvarellist Ülle Meister 

Ülle Meisteri illustreeritud ja kujundatud raamatud on saanud hulganisti auhindu. Nende hulgas on nii Jaan Jenseni nimeline preemia (1986), 25 kaunima Eesti raamatu (1979, 1986, 1987, 1994), 5 kaunima Eesti lasteraamatu (1999, 2008, 2009) ja Balti riikide raamatukunsti konkursi (1987) diplomid, Tallinna illustratsioonitriennaalil (2006) Eesti Lastekirjanduse Keskuse audiplom parimale Eesti illustraatorile jne. Rohketest auhindadest pidas kunstnik kõige olulisemaks teist kohta Nukitsa konkursil 1994 ja 1998, mille žürii koosneb lastest enestest. Ülle Meisteri illustreeritud raamatuid iseloomustab elurõõmus tüübistik, värvikus ja raamatu kui terviku hea tunnetus.

Ühel Ülle Meisteri loomingu aspektil tuleks eraldi peatuda, sest seda külge teatakse temast ehk vähem – jõulised suureformaadilised tumedatoonilised eesti muinasjuttude ja muistendite näitusepiltidena valminud illustratsioonid, mis iial raamatuks ei saanudki. Imetlust äratasid need nii Venemaal kui ka Itaalias, nii Suurbritannias kui ka Jaapanis. Kahju, et ei leidunud ühtki julget kirjastajat, kes oleks seda tahku kunstniku andest osanud ära kasutada. See võimalus on nüüdseks jäädavalt kadunud.