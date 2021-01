Tartu filmifondi unistus: Hollywoodi filmide võtted võiks jõuda ka ülikoolilinna 

Aga filmifondi eesmärk on veel suurem, selgub selle juhi Kristiina Reidolvi jutust. „Tartu filmifondi unistuseks on, et lisaks Eesti filmidele tuleks Tartusse ja Tartumaale üha rohkem rahvusvahelisi filme, kindlasti Euroopa väärtfilme, kuid ka Hollywoodist või hoopis Aasiast. Seetõttu osaleme rahvusvahelistel filmiturgudel, et fondi võimalusi välisprodutsentidele tutvustada,“ märgib Reidolv.

Mullu liitus Tartu filmifond üle-euroopalise regionaalsete filmifondide võrgustikuga Cine-Regio ning tänu sellele tugevdas sidemeid Euroopa filmivaldkonnaga. Cine-Regio kaudu liiguvad rahvusvahelised kaasproduktsioonid ja filmivaldkonna projektid, samuti saab nii osaleda Euroopa filmipoliitika kujundamises. „Töötame tõsiselt selle nimel, et fond oleks atraktiivne nii Eesti kui ka välismaa filmiprodutsentidele. Meie jaoks on väga oluline laiendada fondi rahvusvahelist haaret," räägib Reidolv, kes on samal ajal ka Tartu loomemajanduskeskuse juht.

Tartu filmifond pakub filmitootjatele tagasimakseskeemi, mis tähendab, et Tartus ja Tartumaal tehtud kulutustelt saavad tootjad tagasi kuni viiendiku, kuid sealjuures toovad nad 80 protsendi ulatuses investeeringuid piirkonda lisaks. Filmifondi laiemaks eesmärgiks on elavdada kohalikku majandust ja turismi.

Tartu filmifond andis teada, et on valmis toetama peagi algava rahvusvahelise filmi „Omerta 6/12“ tootmist, mille režissöör on Aku Louhimies. Soome tuntud kirjaniku Ilkka Remesi 2,4 miljonit eksemplari müünud menuraamatul põhineva filmi võtted toimuvad Tartus aasta alguses, võttepäevi on Tartus kavas veidi üle kümne.

9 toetatud filmi

Tartu linnavalitsuse otsusega said eelmisel aastal Tartu filmifondist mängufilmidest toetust Jaak Kilmi „Tagurpidi torn“ (tootja Stellar Film), Ergo Kulla „Soo“ (Taska Film, Kassikuld ja Apollo Film Productions) ja Elmo Nüganeni filmitriloogia „Apteeker Melchior“ (Taska Film, Nafta Films, Hansafilm ja Apollo Film Productions).