Hüvasti, Kullakaevurid! Anita Sibul nokitseb juba uue projekti kallal: oleme alles alustamas 

Anita palub küsitlusega inimeste abi ja tagasisidet disainerbrändide kohta. Kuna Kullakaevurite projekt läks vett vedama, ehk siis õnnestub suunamudijal just uue projektiga loodetud edu saavutada.

Merylini sõnul ei kahelnud ta just seetõttu, et teadis Anitat sotsiaalmeedia põhjal juba paar aastat ning oli kursis tema koostööde ja tegemistega. "Ma olen ju suunamudimisega nii kaua tänaseks tegelnud ning samuti on ka Anita. Eeldasin, et ta teab kuidas see maailm töötab. Ma ei ütle ka täna tema kui inimese kohta midagi halvasti, aga koos äri me teha ei saa."