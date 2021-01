„Lihtsa elu” Triin on teinud elus kannapöörde ja õpib õigusteadust 

Tulevile meeldib väga õppida, sest enam ei ole ta vanemad need, kes sunnivad seda tegema. Koroona tõttu peab ta magistri viimast aastat tegema kaugõppes. „Alguses tundus kaugõpe väga veider. Lõppkokkuvõttes saab nii palju rohkem tehtud,” tunnistab ta.

Reisimist armastav Triin räägib, et tavaliselt reisib ta alati jaanuaris, kuid praegu on lõputöö kirjutamine olulisem. „Lõputöö teemaks on reservatsioonid rahvusvahelise õiguse lepingutes,” räägib Tulev uhkusega.