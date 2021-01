Muutused! TV3 programmijuht Raimo Kummer lahkub ametist, kanaliga liitub taas Urmas Eero Liiv. Kummer: kõigepealt kavatsen puhata 

TV3 loovjuhi ametisse asuv Urmas Eero Liiv on kogenud tele- ja filmitegija ning meediaõppejõud, kes aastatel 2012–2017 oli TV3 programmijuht.

Senine TV3 programmijuht Raimo Kummer lahkub ametist.

„Oleme väga tänulikud Raimole tema panuse ja edukate töötulemuste eest. Raimo tõi teleturule mitmeid uusi populaarseid formaate nagu ajakirjanduslikud saated „Laser“, „Märgatud Eestis“ ja „Sotid selgeks“. Ta tõi tagasi kodukanalisse Eesti ühed armastatumad saatejuhid Teet Margna ja Kristjan Jõekalda, Ott Tänaku eksklusiivse doksarja ning „Maskis laulja“, mis oli aasta suurim teleshow,“ sõnab Signe Suur.

„Need kolm aastat oli suurim väljakutse, mis Eestis televisioonis olla saab ja see oli väga põnev aeg. Viimastel aastatel on vaatajate käitumises toimunud järsud muutused ja kõik reklaamivabad võimalused kasvavad tugevalt. Nendes oludes õnnestus siiski täita peamist mulle seatud eesmärki ja TV3 oli aastatel 2018–2020 nooremate inimeste hulgas vaadatuim kommertskanal,“ ütles Kummer pressiteate vahendusel.

Liiv alustas TV3 programmijuhi tööd 2012. aasta veebruaris, kui sellelt kohalt lahkus aasta aega ametis olnud Mikko Silvennoinen. TV3 boss Priit Leito sõnas toona, et uus programmijuht tunneb televaldkonda väga hästi ning tal on kindel soov tõsta TV3 Eesti teletaeva tippu. „Kindlasti on tema liitumine TV3 meeskonnaga meie jaoks rõõmustav ja positiivne samm,“ märkis Leito.

Enne seda töötas Liiv Kanal 2 ning peadirektor Urmas Oru ütles toona, et programmijuhi töö on Liivi jaoks kindlasti huvitav väljakutse. Oru sõnas ka, et selleks ajaks oli tema Kanal 2 ridades töötanud 12 aastat ning selle aja jooksul oli TV3 programmijuht vahetunud mitu korda. „Enamasti on TV3 programmijuhid olnud suure ja uhke jutuga mehed, kelle tegude pool on kohati küsitavam olnud. Eero kindlasti sellesse ritta ei kuulu. Ta pole jutumees, pigem tegudeinimene,“ rääkis Oru.