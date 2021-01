Priimabaleriin Age Oks: baleriini elus on murdepunkt see, kui ta lõpetab tantsijakarjääri 

"Ameti vahetamine ei ole kerge, kui sul pole samaväärset kirge või kutsumust mõnel muul alal,” räägib õpetaja Age ja lisab, et nii mõneski teises riigis on loodud toetussüsteem karjääri lõpetavate tantsijate suunamiseks ja ümber­õppeks, aga kahjuks mitte Eestis.

Õpetajana lähtub Age sellest, mida on talle õpetatud ja mida on ise oma karjääri jooksul kogetust õppinud. "Eks balletikooli jõuavad ikka need lapsed, kes väga tahavad baleriiniks saada, kuid maailm on palju muutunud võrreldes selle ajaga, kui mina õppisin. Mulle tundub, et mina olin oma praeguste õpilaste vanuses väga lapsik, aga nemad on juba tunduvalt teadlikumad ja rohkem maailma näinud," nendib ta.