VIDEO | The Weekndi sidemete alt koorus peletislik nägu! 

Bella on korduvalt eitanud kuuldusi ilulõikustest. Seda on teinud ka tema ema Yolanda Hadid, kel on lausa kaks supermodellidest tütart - Bella ja Gigi. "Ükski mu lastest pole kunagi täitesüste ega Botoxit kasutanud ega oma kehasse ühtki võõrainet pannud," kinnitas "Beverly Hillsi tõeliste koduperenaiste" täht mullu. "Nad on näinud, mida see kõik minuga teinud on, ja on minust targemad."