Netflixi uue sarja näitlejast sai üleöö maailma kuumim seksisümbol 

30aastane Page oli veel mõni nädal tagasi laiemale publikule täiesti tundmatu, kirjutab Iltalehti. Nüüd on briti näitleja nimi peaaegu kõigi huultel. Kes ta siis on?

Page on pärit Inglismaalt, kuid tema juured on Soome lehe teatel Zimbabwes, kust on pärit tema isa ning kus Regé-Jean veetis suure osa poisipõlvest. Näitleja ema on inglanna.

Näitlejaametist hakkas nooruk juba varakult unistama. 2013 lõpetas ta Londonis draamakooli. Page sai mitmes BBC sarjas rolli, kuid need jäid kõrvalosadeks. Väljaspool Ühendkuningriiki oli tema esimene suurem teleroll "Grey anatoomia" looja Shonda Rimesi produtseeritud sarjas "For The People", mis paraku pidas vastu vaid kaks hooaega.