Nüüd sai selgeks, kuidas Bondi-tüdruku surmast nii piinlik segadus tekkis 

Ahastuses Lance lahkus haiglast ja sai küüti Robertsi pressiesindajalt Mike Pingelilt. Too küsinud, kuidas visiit läks. "Jätsin just Tanyaga jumalaga," öelnud murest murtud mees.

Sellest järeldas Pingel, et endine Bondi-kaunitar on surnud, ning teatas sellest ka avalikkusele. Leinav Lance andis parajasti USA telesaatele intervjuud, kui talle haiglast helistati ja teatati, et Tanya on endiselt elus. Mees puhkes kergendusest nutma. Ka avalikkus sai teada, et Robertsi surmauudis ei vastanud tõele. Paraku suri näitlejanna samal õhtul. Pingeli sõnul viis tema kliendi hauda kuseteede põletik, mis oli tunginud neeru, sapipõide ja vereringesse.