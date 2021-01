Norra kroonprintsess Mette-Marit murdis suusamäel sabaluu 

Väljaanne Se og Hør kirjutab, et õnnetus juhtus kuningliku pere jõulueelsel suusaretkel Uvdalis, kui kroonprintsess koos oma tütre printsess Ingridiga tõstukilt maha tuli. Ema ja tütre suusad läksid ristamisi, mistõttu Mette-Marit kukkus ning sai sabaluusse mõra.

People märgib, et Mette-Marit on kogenud suusataja, kes on demonstreerinud oma oskusi ka sotsiaalmeedias. 2019. aasta jõulude eel avaldas kroonprintsess video, mille sealsamas Uvdalis oli filminud tema esikpoeg Marius Borg Høiby.