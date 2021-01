Inimesed Jaak Joala lapselaps Carmen vanaisa mälestussambast: lahendust, mis sobiks kõikidele, on pea võimatu leida Kroonika , täna 22:09 Jaga: M

Carmen Joala, Jaak Joala 70 Vikerraadios Foto: Tiina Kõrtsini

"Olen seda juba korra öelnud ning ei väsi kordamast, et igal juhul on armas näha, et vanaisa ei ole unustatud ning arvan, et tänasel päeval on meil Eestis oluliselt tähtsamaid asju, mille pärast muretseda," räägib Jaak Joala lapselaps Carmen Joala Kroonikale.