Kuum klatš: Kim Kardashianil sai abielust Kanye Westiga kõrini 

Triin Tael , täna 22:30

MAAILMA KUULSAMAID PAARE: Kim Kardashian ja Kanye West tutvusid juba 2003. aastal ning olid pikalt sõbrad, enne kui 2012. aastal oma armuloo avalikustasid. Reality-tähest ja räpimogulist sai maailma kuulsamaid ja mõjukamaid abielupaare. Foto: VIDA PRESS

Ajakirja People allikate väitel on Kim Kardashiani ja Kanye Westi abielu jõudnud lõpusirgele ning reality-täht Kim valmistub lahutust sisse andma. „Kanye teab, et Kimil on mõõt täis,“ ütleb insaider.