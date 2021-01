PÄEVAHOROSKOOP: reede, 8. jaanuar 

Pilk on tulevikku suunatud. Ehk tundub sulle, et kõik fantaasiamaailmas toimuv on reaalselt saavutav. Paraku seavad igapäevased kohtused sulle piire.

Sulle annab palju kindlustunnet see, kui tead, et on olemas armastav inimene, kes sind alati hoiab ja vajadusel toeks on. Suhted vanema põlvkonnaga võivad keeruliseks kiskuda.