PÄEVAHOROSKOOP: neljapäev, 7. jaanuar 

Palju õnne, Kaljukits! Algaval eluaastal on su mõttekäigud huvitavad ja omapärased. Kui tahad tähelepanu võita, avalda arvamust ja kõigi pilgud pöörduvadki sinule. Võimalik, et teed pöörde – hakkad huvi tundma uute erialade vastu või jätad mingid õpingud päeva pealt katki. Tööalaselt võib see kasuks tulla, näed oma sihte selgelt.