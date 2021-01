Saund Aasta Muusik 2020 on Mari Kalkun Toimetas Liisa Mugra , täna 13:03 Jaga: M

Mari Kalkun Foto: Ruudu Rahumaru

Eesti Rahvusringhäälingu muusikatoimetajad valisid Aasta Muusikuks 2020 Mari Kalkuni. Aasta Muusiku tiitel antakse Mari Kalkunile üle 13. jaanuaril kell 19 toimuval stuudiokontserdil. Aasta Muusiku kontserti vahendavad ERR raadiostuudiost järgmisel kolmapäeval Klassikaraadio, Vikerraadio ja Raadio 4, videopildis saab sündmust jälgida ERR kultuuriportaalis ja hiljem veebikanalis Jupiter.err.ee. Aasta muusiku tiitli pälvib muusik, kelle loomingulised saavutused on edendanud Eesti muusikakultuuri ja kes on teinud sealjuures tihedat koostööd Eesti Rahvusringhäälinguga. Mari Kalkun on esimene maailmamuusikust artist, kes selle tunnustuse pälvib.Mari Kalkuni tegevus on rahvusvahelise haardega ja ta tõuseb esile kui eesti muusika edulugu. Ta on eesti pärimusmuusika üks liidreid ja mõjukas tugisammas. Laul ‟Hädaabikõne peaministrile” koostöös Kristiina Ehiniga, mis sai esiettekande mullu veebruaris Klassikaraadio saates ‟Helikaja”, võitles Eesti Rahvaluulearhiivi töö jätkumise eest j