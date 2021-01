Eesti juurtega räppar ja tema kaunis pruut panid beebile tähendusrikka nime 

Nüüdseks on Nublu duetikaaslane ja Norra reality-täht paljastanud pisipiiga nime: Uma Aliénor. "Uma, mu elu suurim saavutus," õhkab uhke isa Instagramis.

Hollywoodi staari Uma Thurmaniga seostuval nimel on mitmeid tähendusi. Indias on see hindu jumalanna Parvati üks arvukatest nimedest. Sanskriti keeles võib umā tähendada ka tüünust, hiilgust, kuulsust ning ka ööd.