Olavi Pihlamägi Joala monumendist: diskovalgusega kaunistatud post oli kõige viimane, mida tahtnuks näha 

Jaagu mälestust on Eestis tähistatud raamatud, fotoalbum, raadio- ja telesaated ja etendus „Kremli ööbikud“. „Mälestuse väärtustamine on sellise suure muusiku puhul vajalik,“ ütleb Olavi. Oli vaid aja küsimus, millal püstitatakse Joala auks ka monument.

Pihlamägi teeb kõrvalepõike nõukogude filmiklassikasse, kus filmis „Operatsioon Õ“ keerab Žurik tapeedi sisse ühe joodiku, kes ei taha tööd teha ja lõikab talle näo koha välja. Selleks, et hingata, surub joodik näo sellesse ovaali ja lubab, et enam ei võta tilkagi. „Tekitab tunne, et monument ongi selle põhimõtte järgi tehtud: on mingi post, kust tuleb välja nägu ja käed,“ arvab muusikaspetsialist.

Jaagu sõbrale ei meeldi väga vasak käsi, mis justkui anub almust ja eriti jõhker on see, et monumendi juures on tuled ja see hakkab laulma ka. „Teades Jaaku kui erakordset lüürilist annet, on mingis mõttes diskovalgusega kaunistatud post kõige viimane, mis ma oleks tahtnud näha,“ sõnab Pihlamägi. „Mulle mitte kohe ei meeldi, et see kuju laulab ja rahvas selle ümber tantsu saab lüüa.“

Lisaks peaks Olavi sõnul monumendil olema kujutatavaga ka mingi sarnasus, aga vaadates pilte on Jaak sarnane pigem Tiit Härmiga, teised ütlevad, et tegemist on Hagi Šeiniga.

Kalle Kadalipp: see pole kõige õnnestunum lahendus

Kuigi Viljandi endine linnaarhitekt Kalle Kadalipp jätaks monumendi kunstilise vaatenurga pigem asjatundjatele ja kunstikriitikutele analüüsida, nõustub ta eelkõnelejaga tulukeste ja skulptuuri enda väljanägemise osas. „Isiklikult arvan, et Mati Karmini just esirea monument see ei ole. See pole kõige õnnestunum lahendus.“