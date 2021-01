Räpimogul sai keset inetut lahutuslahingut aneurüsmi 

Andre Youngi nime all sündinund Dre on hiphopi mõjukamaid tegelasi, kes on edendanud näiteks Snoop Doggi, Tupaci ja Eminemi karjääri ning kelle varandus võib küündida miljardi dollarini. Kuid eraelus on Drel keerulised ajad: kauane abikaasa Nicole Young andis lahutuse sisse ning nõuab oma osa Dre varandusest. Räppar ise väidab, et ei võlgne eksile midagi.