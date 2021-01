MÕÕT TÄIS: Kim Kardashian valmistub Kanye Westist lahutama 

"Kanye teab, et Kimi mõõt on täis. Kimil on kõrini ja ta on mehele öelnud, et vajab tuleviku üle juurdlemiseks hingamisruumi." West aimab, et õige pea võib tema naine lahutuspaberid sisse andma. Väidetavalt on Kim juba palganud nimeka lahutusadvokaadi Laura Wasseri. "Kanye on leppinud. Ta on kurb, kuid leppinud. Ta teab, et möödapääsmatu saab teoks, ja ta teab, et see sünnib varsti."