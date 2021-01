PÄEVAHOROSKOOP: kolmapäev, 6. jaanuar 

Lõvi

23. juuli – 22. august

Sinu uljad lapsepõlveunistused ei olnud muinasjutt! Kui asjaolud on õiged, saab need päriselt ellu viia. Julgete sammude tegemiseks on vaja enesekindlust ja head plaani.

Neitsi

23. august – 22. september

Teadmised ja oskused on suurim varandus, mida sul on võimalik nii kasutada kui ka pidevalt suurendada. Alati on küllaga arenguruumi.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Muretsemine rahaasjade pärast ei ole õigustatud. Selleks, et olla valmis võtma vastu suuri võimalusi, tuleb esmalt vabaneda väikestest takistavatest hirmudest.

Skorpion

24. oktoober – 21. november