KATSE NUMBER KAKS! Uku Suviste: mulle meeldib tänavune „Eesti laulu“ võistluslugu rohkem 

"Raske on hinnata. Eriti raske on hinnata oma lugu," märkis Suviste. Reikop aga ei jätnud jonni, misjärel tunnistas Suviste: "Mulle meeldib see lugu rohkem, sest selles on rohkem elulisust. Teine lugu oli unistav ja romantiline ning ehk ka ajatum. Selles loos on aga tänapäeva kõlapilt sees."

Loo "The Lucky One" video on filmitud osaliselt basseinis. "See oli omamoodi kogemus. Vesi oli päris külm ja seal tuli tundide viisi riietega olla. See oli üks raskemaid võtteid üldse. Ma arvasin küll, et mis see vees hulpimine ära pole," kirjeldas Suviste. "Video sai tehtud koos hea sõbra ja konkurendi Jaagup Tuisuga. Jaagup on mees, kes selle visiooni lõi ja minu jaoks väga edukalt teostas."