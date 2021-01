Jüri Pootsmann püüab suitsetamisest loobuda: olin ikka päris hull korsten 

Regulaarselt hakkas Jüri suitsetama hiljem, umbes gümnaasiumi lõpus. „Mäletan, et see süstemaatika läks kuidagi järjest tihedamaks. Ei oska öelda miks, aga suitsetamise motoorika jäi kehasse,“ tõdeb ta.

Jüri tõdeb, et suitsetas viimasel ajal väga palju. „Ma olin ikkagi päris hull korsten ja suitsetasin väga tihedalt,“ tunnistab ta.

Suitsetamisest loobub Jüri esmakordselt ja seda Sigarexiti kampaania raames. „Ma ei ole seda nii tõsiselt üritanud kui praegu. Lõplikku otsust suitsetamisest loobuda ei olnud ma kunagi vastu võtnud. Olin võib-olla peas mõelnud, et halvast harjumusest loobumine ei teeks paha, aga konkreetset otsust ma vastu ei võtnud. Nüüd oli aeg...“ ütleb Pootsmann.

"Endale valetamine on kõige hukatuslikum."

Kampaaniaga liitumisel mõistis Jüri, et see on suurepärane viis endale ja ka teistele tõestada, et ta saab hakkama: „Sõbrad ja tuttavad poleks keegi uskunud, et asja niimoodi avalikult ette võtan. Eks see paneb mingil määral ka pinge peale, kui kõik silmad on nii-öelda sinu peale suunatud, aga samas olen endas väga kindel, et suudan suitsust loobuda. Olen siiani hästi hakkama saanud ja väga uhke.“

Nii ongi Jüri olnud suitsust prii juba eelmise aasta lõpust. „Aastavahetusel küll koperdasin ja tegin ühe suitsu, aga teadsin seda ette ja see ei muserdanud mind. Pärast seda pole rohkem teinud. See on olnud väga lühike aeg, aga minu koguseid vaadates ja võrreldes, on suitsust loobumine olnud väga suur asi. Siit saab ainult paremaks minna,“ jääb ta positiivseks.