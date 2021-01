Noored lavastajad: teater võiks vaatajale kinkida lootust 

„Tundub, et teemad, millega tegeleme, puudutavad kogu truppi ja on omal moel kõigile olulised. Ka rasketel hetkedel tundub, et vähemalt suund on olemas. Usun, et see on väga oluline,“ räägib üks lavastajatest Margaret Sarv, kuidas koroonapiirangute kiuste õnnestus lavastusega ka distantsilt tegelda. Erik Richard Salumäe lisab, et õnneks on proovid kulgenud sujuvalt ja suuremaid raskusi pole ette tulnud.