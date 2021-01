Inimesed Alari Kivisaar ei olnud aastavahetuse programmiga rahul: jabur oli see, et igal pool olid samad inimesed Toimetas Mondela Urbala , täna 11:41 Jaga: M

Alari Kivisaar Foto: Rauno Vahtre

„Kõikides kanalites oli Sepo Seeman, Anu Saagim, Ivo Linna, Koit Toomed ja värgid – see oli too much ausalt öeldes,” imestab Kivisaar Sky Plusi „Hommikuprogrammis”, et kuidas nad suutsid ennast igasse kanalisse siblida.